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Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix MAG271CQR

Тайваньская компания расширила каталог игровых мониторов. MSI объявила о выпуске новой модели Optix MAG271CQR с изогнутым экраном.
Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix MAG271CQR

MSI Optix MAG271CQR оснащён VA матрицей с откликом в 1 мс, подсветкой Mystic Light и защитной технологией Less Blue Light. Его диагональ составляет 31,5 дюйма, разрешением экрана в 2K (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления в 144 кадра в секунду, 178-градусным углом обзора и регулируемой подставкой. Новый монитор от тайваньской компании оборудован двумя HDMI 2.0 видеовходами, одним портом DP 1.4 и USB-разветвителем.

В настоящий момент пока ещё нет информации о релизе MSI Optix MAG271CQR и его ориентировочной стоимости.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:00

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