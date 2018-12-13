Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix MAG271CQR





MSI Optix MAG271CQR оснащён VA матрицей с откликом в 1 мс, подсветкой Mystic Light и защитной технологией Less Blue Light. Его диагональ составляет 31,5 дюйма, разрешением экрана в 2K (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления в 144 кадра в секунду, 178-градусным углом обзора и регулируемой подставкой. Новый монитор от тайваньской компании оборудован двумя HDMI 2.0 видеовходами, одним портом DP 1.4 и USB-разветвителем.В настоящий момент пока ещё нет информации о релизе MSI Optix MAG271CQR и его ориентировочной стоимости.