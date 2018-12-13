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Простить ли мужа за измену: Жена Павла Мамаева устроила опрос в Instagram

Жена арестованного футболиста Павла Мамаева устроила подписчикам опрос в Instagram Stories. Блогерша поинтересовалась, простить ли мужа за измену или расстаться с ним.

Простить ли мужа за измену: Жена Павла Мамаева устроила опрос в Instagram

Алана Мамаева, которая дожидается из "Бутырки" мужа-футболиста, после скандала с Викторией Боней спросила у подписчиков, стоит ли ей принять изменщика назад. В своих Instagram Stories блогерша открыла голосование, где ограничилась лишь словом "Простить?" и вариантами: "Да" и "Нет". Читатели страницы поняли, что Мамаева имеет в виду обвинение супруга в измене с Боней, которая всячески от таких наговоров открещивается.

Экс-участница "Дома-2" жёстко высказалась о жене футболиста, посоветовав заняться своими детьми, которые, несмотря на довольно взрослый возраст, "два слова связать не могут". Боня добавила, что дружит с футболистом Кокориным, поэтому и появилась на ток-шоу, дабы поддержать арестантов, пока они досиживают срок в СИЗО.

Никакой связи у модели с Мамаевым не было, впрочем, его жена в это верит с трудом. И всё же мать двоих детей стала подумывать о прощении, в котором её поддержали около половины подписчиков. Спортсмен из "Краснодара" выйдет из "Бутырки" в феврале.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:42

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