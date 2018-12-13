До участия в телепроекте «Дом-2» Ольга Рапунцель прославилась на весь Китай





У супругов натянутые отношения с коллективом и большой конфликт с беременной Аленой Савкиной и Татьяной Владимировной. По мнению ведущей, Оля и Дима за 4 года проживания в периметре так и не научились находить контакт с людьми и даже со своими родственниками, а потому они всегда находятся в эпицентре скандалов, что пагубно влияет на их 8-месячную дочь Василису.Более того, теледива, будучи на эмоциях, раскрыла главную тайну своей подопечной: на самом деле ей не 31 год, а 35, как и предполагали многие зрители. В частности, Бородина заявила, что нельзя поменять характер женщины, которой исполнилось 35 лет, с ним нужно только смириться.Добавил масла в огонь и Владислав Кадони, который вместе с Андреем Черкасовым и Юлией Ефременковой наблюдал за шоу в специальной комнате, дабы высказать потом свое мнение. Ведущий, общаясь со своими коллегами, сказал, что во всех бедах семьи виновата Татьяна Владимировна, которая так воспитала своих дочерей, что одна зарабатывала на жизнь, позируя абсолютно голой перед веб-камерой, и сначала прославилась на весь Китай, а после и на всю Россию, а вторая забеременела от мужика, который ни во что не ставит всю ее семью.В целом, многие зрители согласились со словами Влада, однако их очень заинтересовала информация про Китай, ведь ранее в Сети не появлялись новости о том, что Ольга Рапунцель до прихода на реалити-шоу стала «звездой» Поднебесной.