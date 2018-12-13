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«Одноклассники» запустили «умную» видеоленту в мобильном приложении

В мобильном приложении российской соцсети «Одноклассники» для ОС Android появилась уникальная видеолента, которая позволяет просматривать ролики и прямые эфиры на одном экране. Причем можно использовать режим автоматического воспроизведения, не отвлекаясь на иной контент. Такой информацией поделились в пресс-службе компании.

«Одноклассники» запустили «умную» видеоленту в мобильном приложении

Видеолента становится доступной после одноразового клика на любой ролик в мобильном приложении. Алгоритм работает на базе технологии машинного обучения, он рекомендует юзеру те видео, которые ему наиболее интересны.

Просматривать контент можно подряд, не прерываясь на осуществление других действий. Сами же ролики будут переключаться в автоматическом режиме. За счет этого появится возможность просмотреть плейлист, составленный машиной.

В ходе тестового периода количество просматриваемого видео в мобильном приложении «Одноклассников» увеличилось более чем в два раза по сравнению с прежним форматом. Количество фидбека для авторов увеличилось за счет возможности написания быстрых комментариев. Пока новые опции доступны только для пользователей Android, обладатели «яблочных» устройств смогут воспользоваться ими уже в следующем году



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:01

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