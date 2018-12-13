Названы 7 самых вредных продуктов для почек





Медики отметили, что тем, у кого есть камни в почках, лучше не злоупотреблять орехами. Этот продукт содержит в своем составе оксалаты, опасные для почек. Здоровым людям следует с осторожностью относится к шпинату, свекле, отрубям, чипсам, картошке-фри, поскольку они также содержат эти вещества.По мнению специалистов, авокадо имеет высокую дозу калия, регулирующего баланс жидкости в организме человека, а также отвечает за уровень pH и электролитный баланс. Если уровень калия превышает норму, то у человека может появится гиперкалиемия. Это выражается в таких симптомах, как слабость, замедленное сердцебиение, тошнота.Согласно проведенным исследованиям, длительное потребление кофеина способно обострить хронические болезни почек. Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на соду, энергетические напитки, молочные продукты. Последние содержат большое количество кальция. Масло, из-за высокого содержания насыщенных жиров, способно повышать риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.Соль не менее пагубно воздействует на почки, так как заставляет орган сохранять воду. Среди продуктов - врагов мочеполовой системы ученые указали мясо, печень, различные подсластители. Медики советуют заменять сахар стевией, не имеющей побочных влияний на организм.