АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречаем год Свиньи: Как правильно провести новогоднюю ночь
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Названы 7 самых вредных продуктов для почек

Ученые назвали 7 самых вредных продуктов для почек. При этом сообщается, что их можно не исключать из рациона, однако стоит ограничить, если у человека есть проблемы с мочеполовой системой.

Названы 7 самых вредных продуктов для почек

Медики отметили, что тем, у кого есть камни в почках, лучше не злоупотреблять орехами. Этот продукт содержит в своем составе оксалаты, опасные для почек. Здоровым людям следует с осторожностью относится к шпинату, свекле, отрубям, чипсам, картошке-фри, поскольку они также содержат эти вещества.

По мнению специалистов, авокадо имеет высокую дозу калия, регулирующего баланс жидкости в организме человека, а также отвечает за уровень pH и электролитный баланс. Если уровень калия превышает норму, то у человека может появится гиперкалиемия. Это выражается в таких симптомах, как слабость, замедленное сердцебиение, тошнота.

Согласно проведенным исследованиям, длительное потребление кофеина способно обострить хронические болезни почек. Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на соду, энергетические напитки, молочные продукты. Последние содержат большое количество кальция. Масло, из-за высокого содержания насыщенных жиров, способно повышать риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Названы 7 самых вредных продуктов для почек

Соль не менее пагубно воздействует на почки, так как заставляет орган сохранять воду. Среди продуктов - врагов мочеполовой системы ученые указали мясо, печень, различные подсластители. Медики советуют заменять сахар стевией, не имеющей побочных влияний на организм.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: В США ожидается ледниковый период в
Компания Ford подняла цены на модели Kuga и
Юлия Меньшова ответила в Instagram на
Алена Савкина ещё не купила вещи малышу и сделает
В России создан первый ударный
Игроки Pokemon GO могут сражаться друг с другом
На российский рынок вышел новый китайский бренд
Две сестры, пришедшие на «Дом-2», намерены
Правильно активированные стволовые клетки могут
"Моя дочь стала биоматериалом": Тутта Ларсен
Жители Земли увидят подлет Нибиру без телескопов
Сергей Шнуров начал ухаживать за Ольгой Бузовой
Компания MSI представила новый изогнутый монитор
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках NASA НЛО
Простить ли мужа за измену: Жена Павла Мамаева
Компания Ford планирует создать пикап на базе
Наталья Водянова улетела на свадьбу в Индию
Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное
Названы 7 самых вредных продуктов для почек
Эксперты назвали уникальные свойства яблок
«Одноклассники» запустили «умную» видеоленту в
Палеонтологи собрали полный скелет вымершего
Ранние христиане контактировали с пришельцами -
Егор Крид резко отреагировал на сравнение с
До участия в телепроекте «Дом-2» Ольга Рапунцель
Американцам предложили 100 000 долларов за полный
Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в
В Приамурье селян попросят покинуть дома на время
Из атмосферы Марса постоянно исчезает метан
Николай Басков выступил перед неизлечимо больными
Просмотреть все новости