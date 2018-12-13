Компания Ford планирует создать пикап на базе модели Focus





Американская компания Ford приступает к разработке нового пикапа. Автомобиль базируется на платформе модели Ford Focus.Конструкторы компании основательно подошли к процессу изготовления нового автомобиля на базе пикапа четвертого поколения Ford Focus. Журналисты издания Ford Authority сообщают, что инженеры окончили разработку прототипа и собираются в ближайшее время начать испытания агрегата в дорожных условиях.Также известно, что самая малогабаритная модель во всей линейке оснащена теми же мощностями, что и последняя на сегодняшний день вариация модели Ford Focus. По сути, это тот же пикап, но оборудованный грузовой платформой. Это не первый случай, когда разработчики компании Ford трансформируют базовую модель автомобиля в грузовую. Примером тому является пикап Ford Fiesta.По информации журналистов, новый пикап от компании Ford имеет название Courier, и его презентация ожидается в 2021 году. В нынешнем модельном ряду новый пикап расположен на ступень ниже модели Ranger.