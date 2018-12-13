Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit
В Елабуге автозавод Ford Sollers спустил с конвейера 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit. Автомобиль начали выпускать в РФ в апреле месяце 2015 г.
Юбилейной стала цельнометаллическая версия фургона. Она имеет длинную базу, среднюю крышу белой расцветки. Такую версию запустили в линейку версии Ford Transit в октябре этого года. Высота кузова этого авто на 240 мм снижена. Это позволяет использовать авто, где важна увеличенная вместимость кузова, однако имеются ограничения в высоте. Фургон оснащается 2,2-литровым мотором на 125 «лошадок», а также 6-ступенчатой «механикой». Ford Transit в ноябре стал лидером в РФ среди коммерческого автотранспорта иностранных брендов (1306 машин; +15%). Сейчас версиям Ford Transit принадлежит свыше 60% авторынка LCV иностранных автобрендов на территории РФ.
В линейку базовых вариаций входят цельнометаллические фургоны, автобусы, шасси с разными видами привода, включая 4WD. Сюда в октябре 2018-го года включили фургоны с длинными базами, средними крышами. Ещё имеет место переднеприводный фургон, имеющий максимальную разрешенную массу до 3,5 т, усиленную подвеску, шестнадцатидюймовые колеса.
Юбилейной стала цельнометаллическая версия фургона. Она имеет длинную базу, среднюю крышу белой расцветки. Такую версию запустили в линейку версии Ford Transit в октябре этого года. Высота кузова этого авто на 240 мм снижена. Это позволяет использовать авто, где важна увеличенная вместимость кузова, однако имеются ограничения в высоте. Фургон оснащается 2,2-литровым мотором на 125 «лошадок», а также 6-ступенчатой «механикой». Ford Transit в ноябре стал лидером в РФ среди коммерческого автотранспорта иностранных брендов (1306 машин; +15%). Сейчас версиям Ford Transit принадлежит свыше 60% авторынка LCV иностранных автобрендов на территории РФ.
В линейку базовых вариаций входят цельнометаллические фургоны, автобусы, шасси с разными видами привода, включая 4WD. Сюда в октябре 2018-го года включили фургоны с длинными базами, средними крышами. Ещё имеет место переднеприводный фургон, имеющий максимальную разрешенную массу до 3,5 т, усиленную подвеску, шестнадцатидюймовые колеса.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15