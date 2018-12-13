Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit





Юбилейной стала цельнометаллическая версия фургона. Она имеет длинную базу, среднюю крышу белой расцветки. Такую версию запустили в линейку версии Ford Transit в октябре этого года. Высота кузова этого авто на 240 мм снижена. Это позволяет использовать авто, где важна увеличенная вместимость кузова, однако имеются ограничения в высоте. Фургон оснащается 2,2-литровым мотором на 125 «лошадок», а также 6-ступенчатой «механикой». Ford Transit в ноябре стал лидером в РФ среди коммерческого автотранспорта иностранных брендов (1306 машин; +15%). Сейчас версиям Ford Transit принадлежит свыше 60% авторынка LCV иностранных автобрендов на территории РФ.В линейку базовых вариаций входят цельнометаллические фургоны, автобусы, шасси с разными видами привода, включая 4WD. Сюда в октябре 2018-го года включили фургоны с длинными базами, средними крышами. Ещё имеет место переднеприводный фургон, имеющий максимальную разрешенную массу до 3,5 т, усиленную подвеску, шестнадцатидюймовые колеса.