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Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit

В Елабуге автозавод Ford Sollers спустил с конвейера 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit. Автомобиль начали выпускать в РФ в апреле месяце 2015 г.

Автозавод Ford Sollers выпустил 65-тысячное лёгкое коммерческое авто Ford Transit


Юбилейной стала цельнометаллическая версия фургона. Она имеет длинную базу, среднюю крышу белой расцветки. Такую версию запустили в линейку версии Ford Transit в октябре этого года. Высота кузова этого авто на 240 мм снижена. Это позволяет использовать авто, где важна увеличенная вместимость кузова, однако имеются ограничения в высоте. Фургон оснащается 2,2-литровым мотором на 125 «лошадок», а также 6-ступенчатой «механикой». Ford Transit в ноябре стал лидером в РФ среди коммерческого автотранспорта иностранных брендов (1306 машин; +15%). Сейчас версиям Ford Transit принадлежит свыше 60% авторынка LCV иностранных автобрендов на территории РФ.

В линейку базовых вариаций входят цельнометаллические фургоны, автобусы, шасси с разными видами привода, включая 4WD. Сюда в октябре 2018-го года включили фургоны с длинными базами, средними крышами. Ещё имеет место переднеприводный фургон, имеющий максимальную разрешенную массу до 3,5 т, усиленную подвеску, шестнадцатидюймовые колеса.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15

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