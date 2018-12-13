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Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в середине года

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров отдал учиться в школу свою дочь Аллу-Викторию, причем сделал это в середине года. По словам артиста, его ребенок развит не по годам и опережает своих сверстников.

Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в середине года

В сентябре дочь Киркорова посещала подготовительный класс, однако там ей было очень скучно, поскольку всю программу, которую проходили дети, она освоила раньше. Именно учителя посоветовали звездному отцу перевести Аллу-Викторию в первый класс, и он именно так и сделал.

Отметим, что в следующем году первоклассником станет и сын артиста по имени Мартин. Сейчас мальчик активно занимается подготовительными предметами.

Филипп Киркоров считается одним из самых образцовых отцов в отечественном шоу-бизнесе. Детей для него выносила и родила суррогатная мать. Воспитывать Мартина и Аллу-Викторию помогает тетя поп-короля и няня. Несмотря на плотный рабочий график, Киркоров всегда находит время для детей, ведь они – главное счастье в его жизни.

Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в середине года

Уже не раз артист подчеркивал, что не собирается давить на наследников в плане выбора профессии. Если дети захотят идти по его стопам, то он не будет против.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:39

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