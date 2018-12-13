Дочь Филиппа Киркорова пошла в первый класс в середине года





В сентябре дочь Киркорова посещала подготовительный класс, однако там ей было очень скучно, поскольку всю программу, которую проходили дети, она освоила раньше. Именно учителя посоветовали звездному отцу перевести Аллу-Викторию в первый класс, и он именно так и сделал.Отметим, что в следующем году первоклассником станет и сын артиста по имени Мартин. Сейчас мальчик активно занимается подготовительными предметами.Филипп Киркоров считается одним из самых образцовых отцов в отечественном шоу-бизнесе. Детей для него выносила и родила суррогатная мать. Воспитывать Мартина и Аллу-Викторию помогает тетя поп-короля и няня. Несмотря на плотный рабочий график, Киркоров всегда находит время для детей, ведь они – главное счастье в его жизни.Уже не раз артист подчеркивал, что не собирается давить на наследников в плане выбора профессии. Если дети захотят идти по его стопам, то он не будет против.