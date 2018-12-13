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Палеонтологи собрали полный скелет вымершего сумчатого льва

Палеонтологи полностью собрали скелет вымершего сумчатого льва, обитавшего в Австралии. Несмотря на название, животное имело мало общего с кошачьими.

Палеонтологи собрали полный скелет вымершего сумчатого льва

Как передаёт PLOS One, палеонтологи нашли недостающие фрагменты ключиц и хвоста, чтобы собрать скелет сумчатого льва. Вид Thyalacoleo carnifex открыли в 1859 году, найдя череп и челюсть, однако до сих пор учёные до конца не представляли, как выглядело вымершее животное. Совместно с Южно-Австралийским музеем Университет Флиндерса составил компьютерную модель полного скелета хищника.

Палеонтологи считают, что лев мог вставать за задние лапы, балансируя при помощи мускулистого хвоста. При этом комплекция едва ли подходит для погони за добычей. Сильная спина и передние лапы позволяли льву запрыгнуть на дерево или другую возвышенность. Там Thyalacoleo carnifex ждал в засаде, а затем набрасывался на жертву сверху.

Пережёвывал и раздирал пищу сумчатый лев резцами и коренными зубами, но клыков не имел. Именно поэтому зверь относится к двурезцовым сумчатым, а не к кошачьим.

Хотя на обыкновенных львов хищник отдалённо похож, больше он напоминает тасманского дьявола. В своё время Thyalacoleo carnifex был самым крупным из сумчатых, имея внушительные размеры.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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