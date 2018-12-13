Егор Крид резко отреагировал на сравнение с Элджеем

Егор Крид часто получает критику в свой адрес. Исполнителя сравнивают с его коллегами по сцене, на что он реагирует весьма резко. Недавно Егора Крид назвали копией рэпера Элджея. Такое сравнение взбесило исполнителя. Он опубликовал несколько снимков в Instagram, а в комментарии написал, что все его образы появились еще до того, как их надели другие рэперы. И если кто-то пишет, будто Егор Крид кого-то копирует то этим он показывает, что не разбирается ни в стиле, ни в моде, ни в трендах. В конце своего поста исполнитель написал: "Я кошу только под себя самого".В комментариях под постом знаменитости развернулась настоящая дискуссия. Преданные поклонники Егора Крид начали защищать своего любимчика, а недоброжелатели начали доказывать, что Егор Крид копирует Элджея. Всего за несколько часов пост знаменитого исполнителя собрал более 356 тысяч отметок "Мне нравится".