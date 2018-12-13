Встречаем год Свиньи: Как правильно провести новогоднюю ночь





В первую очередь стоит задуматься об украшении своего места жительства. Астрологи отмечают, что интерьер играет важную роль для праздника, элементом которого в текущем году является не только елка. Стоит заранее приобрести декор для комнат, подбирая его под тематику вечера. Небольшие изделия в виде свинок будут очень кстати. В качестве основных цветов будут выступать желтый, зеленый, коричневый и другие. В последнее время в моду вошли различные изделия из бумаги, ввиду чего можно в интернете без труда заказать такую поделку, которая дополнит любой интерьер. Также можно приобрести различные гирлянды, но они не должны быть слишком яркого и контрастного цвета. Для создания новогоднего настроения обязательно нужна и елка, украшать которую стоит определенным образом. В качестве игрушек отлично подойдут изделия в форме свинок желтого и коричневого цветов. Вместе с зеленью елки они будут отлично смотреться.Необходимо также заранее позаботиться об украшениях новогоднего стола. Для этого отлично подойдут простые букеты в виде зелени. Свинки очень любят гулять по траве, ввиду чего такой декор не только дополнит угощения свежестью, но и сделает его символичным для хозяев будущего года. Можно подобрать и тематическую скатерть, которая должна имитировать землю. Королем стола станет блюдо из трюфелей, ведь это любимая еда Свиньи. Из-за того, что найти такой продукт в России достаточно сложно, можно заменить его на грибы или овощи, оформив их соответствующим образом.Наряд также имеет важную роль во время встречи Нового года. Многие девушки предпочитают одеваться в пышные платья и делать объемные прически, но в преддверии года Свиньи такой стиль будет не совсем актуальным. Животное привыкло быть постоянно в комфорте, ввиду чего навязчивые образы не подойдут. Лучше всего выбрать стильный и современный брючный костюм в спокойных тонах. Если же имеется желание продемонстрировать всю женственность и сексуальность, отлично подойдут платья из тонкого нежного материала. Мужчинам стоит выбирать строгие костюмы, которые с легкостью можно соединить со стильными рубашкой или футболкой. В данном случае подойдут и свитера вместе с жакетами, дополненные модными аксессуарами или часами.Свинья во многих культурах считается символом богатства, из-за чего на внешнем виде в новогоднюю ночь не стоит экономить. На роскошном празднике будут уместны золото и бриллианты, а на более скромной вечеринке кстати придутся украшения из натуральных материалов. Дизайнеры советуют встречать новый год в белом, ягодном, зеленом, желтом или земляном оттенках. Актуальными будут и различные цветочные рисунки. Наряд должен соответствовать дресс-коду места встречи праздника, подходить по фигуре и отражать достоинства его обладателя. Нельзя забывать про макияж и прическу. Мужчинам стоит привести в порядок волосы не только на голове, но и на лице. Стоит позаботиться и об удобной, но стильной обуви, так как свинья очень любит комфорт.Еще одной важной темой для Нового года является выбор подарков. Как правило, друзьям не принято дарить дорогостоящие презенты, из-за чего отлично подойдут поделки или авторские изделия. Роскошные старинные вещи или современная техника также порадуют Свинью, но они могут стоить крупную сумму денег. Для возлюбленных можно подобрать романтический подарок в виде украшения.Если говорить о семейном празднике, то к встрече Нового года также стоит подготовиться заранее. Приятным подарком для малыша может стать копилка в форме свиньи, которая также пригодится и для сбора собственных сбережений. Для домохозяйки отлично подойдет набор посуды или полотенца с изображением титульных животных. Также можно задуматься и о подарке в виде дорогого алкоголя, который придется по душе любителям подобных напитков. В целом, вариантов для встречи Нового года масса, из-за чего упор следует делать на собственную фантазию. Всегда можно заказать в интернете оригинальное изделие, которое порадует близких и друзей, оставшись в памяти на долгие годы. Это же касается и оформления квартиры или новогоднего стола.