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Американцам предложили 100 000 долларов за полный отказ от гаджетов на год

Американская компания Vitaminwater, являющаяся дочерним предприятием Coca-Cola Company, объявила о начале конкурса среди американских жителей, главным призом которого станут сто тысяч долларов, а условием – полный отказ на один год от современных технических новинок, таких как смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты.

Американцам предложили 100 000 долларов за полный отказ от гаджетов на год

В современной психологии почти десятилетие назад появился новый термин – гаджет-аддикция. Им обозначают зависимость человека от приобретения любого вида современных технологических разработок – смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные игры и многое другое. В свою очередь гаджет-аддикция связана с интернет-зависимостью. Исследования международной группы учёных показали, почти половина опрошенных европейских и американских жителей признали зависимость от смартфона, а около 40% - от ноутбука и соцсетей.

Американская компания по производству воды и безалкогольных напитков Vitaminwater решила помочь американцам в избавлении зависимости от гаджетов, простимулировав отказ от высокотехнологичных «игрушек» солидным денежным призом.

Американцы, желающие принять участие в конкурсе, должны до 8 января 2019 года опубликовать соответствующий пост на страницах социальных сетей, в которых подтверждают желание отказаться от гаджетов на год и принять участие в розыгрыше главного приза. В конце января компания, проводящая конкурс выберет участников из всех изъявивших добровольное согласие.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:41

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