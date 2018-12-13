Американцам предложили 100 000 долларов за полный отказ от гаджетов на год





В современной психологии почти десятилетие назад появился новый термин – гаджет-аддикция. Им обозначают зависимость человека от приобретения любого вида современных технологических разработок – смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные игры и многое другое. В свою очередь гаджет-аддикция связана с интернет-зависимостью. Исследования международной группы учёных показали, почти половина опрошенных европейских и американских жителей признали зависимость от смартфона, а около 40% - от ноутбука и соцсетей.Американская компания по производству воды и безалкогольных напитков Vitaminwater решила помочь американцам в избавлении зависимости от гаджетов, простимулировав отказ от высокотехнологичных «игрушек» солидным денежным призом.Американцы, желающие принять участие в конкурсе, должны до 8 января 2019 года опубликовать соответствующий пост на страницах социальных сетей, в которых подтверждают желание отказаться от гаджетов на год и принять участие в розыгрыше главного приза. В конце января компания, проводящая конкурс выберет участников из всех изъявивших добровольное согласие.