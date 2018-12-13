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Путин призвал защитить трудовые права работающих в удаленном доступе в интернете

Президент России Владимир Путин считает, что права тех, кто работает удаленно в интернете, должны быть защищены. Глава государства призвал внести поправки в актуальное законодательство.

Путин призвал защитить трудовые права работающих в удаленном доступе в интернете

По словам Путина, на сегодняшний день существует проблема незащищенности трудовых прав тех, кто трудится в Сети в силу массовой цифровизации экономики. В эту категорию попадают сотрудники с неполным рабочим графиком. Свои мысли президент озвучил в рамках открытого урока «Направления прорыва», который сегодня, 13 декабря, состоялся в Ярославле.

«Все изменения меняют условия жизни людей. Все больше россиян работают неполную неделю или же просто подрабатывают в Сети. Нужно обеспечить их права, ведь данный аспект пока никак не закреплен в трудовом законодательстве», - заявил президент.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:57

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