Путин призвал защитить трудовые права работающих в удаленном доступе в интернете





По словам Путина, на сегодняшний день существует проблема незащищенности трудовых прав тех, кто трудится в Сети в силу массовой цифровизации экономики. В эту категорию попадают сотрудники с неполным рабочим графиком. Свои мысли президент озвучил в рамках открытого урока «Направления прорыва», который сегодня, 13 декабря, состоялся в Ярославле.«Все изменения меняют условия жизни людей. Все больше россиян работают неполную неделю или же просто подрабатывают в Сети. Нужно обеспечить их права, ведь данный аспект пока никак не закреплен в трудовом законодательстве», - заявил президент.