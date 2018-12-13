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Из атмосферы Марса постоянно исчезает метан

В последнее время ученые фиксируют постепенное исчезновение метана из атмосферы Марса. Об этом говорят результаты недавних исследований.

Из атмосферы Марса постоянно исчезает метан

По словам научных сотрудников, следы этого газа являются важным показателем присутствия органической жизни. Однако на сегодняшний день запущенные спутники не фиксируют метана на Красной планете. Впервые метан на Марсе был найден в 2004 году. Тогда многие эксперты подвергли сомнению эти данные.

Десять лет спустя марсоход Curiosity передал сведения о всплеске метана в районе кратера под названием Гейл. Позже ученым стало известно о сезонных циклах концентрации данного вещества, которая достигла 0,7 частиц на миллиард.

В 2018 году началось сканирование атмосферы Красной планеты аппаратом Trace Gas Orbiter. Установленные на нем спектрометры предназначались для поиска метана даже в самой маленькой концентрации. Функционируют датчики корректно, но пока запасы вещества не наблюдались.

Из атмосферы Марса постоянно исчезает метан

Ученые отмечают, что проверку прошли даже приповерхностные слои. Возможно, метан не поступает к Марсу из внешней среды, а его источниками выступают живые микроорганизмы и геологические источники.

Работы в данном направлении будут проводиться до 2022 года. Исследователи выражают надежду, что собранная информация поможет рассекретить загадку «пропадающего» газа.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:30

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