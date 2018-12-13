Представлен ноутбук-трансформер Samsung Notebook 9 Pen





Это ноутбуки на 13 и 15 дюймов. По-прежнему основная работа осуществляется на базе процессора Intel Core i7 8-го, однако более старшая модель имеет дискретную графику NVIDIA GeForce MX150 2 ГБ.Оба лэптопа обладают функцией распознания отпечатков пальцев и лиц пользователей. Кроме этого, присутствуют два порта Thunderbolt 3, USB-C и порты UFS / MicroSD. Также производитель побеспокоился об интеллектуальном усилителе ThunderAmp и звуке студийного качества из динамиков.Note 9 Pen также 2019 внешне выглядит намного дороже, чем предыдущая модель. В этом устройству помогает новый дизайн и цельнометаллическая алюминиевая рама. Обе модели являются легкими – 1,12 и 1,56 килограмма. Также имеется встроенная ручка S Pen.