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Представлен ноутбук-трансформер Samsung Notebook 9 Pen

Южнокорейская компания Samsung презентовала две новые версии ноутбука-трансформера. Речь идет о моделях 2019 года под названием Note 9 Pen.

Представлен ноутбук-трансформер Samsung Notebook 9 Pen

Это ноутбуки на 13 и 15 дюймов. По-прежнему основная работа осуществляется на базе процессора Intel Core i7 8-го, однако более старшая модель имеет дискретную графику NVIDIA GeForce MX150 2 ГБ.

Оба лэптопа обладают функцией распознания отпечатков пальцев и лиц пользователей. Кроме этого, присутствуют два порта Thunderbolt 3, USB-C и порты UFS / MicroSD. Также производитель побеспокоился об интеллектуальном усилителе ThunderAmp и звуке студийного качества из динамиков.

Note 9 Pen также 2019 внешне выглядит намного дороже, чем предыдущая модель. В этом устройству помогает новый дизайн и цельнометаллическая алюминиевая рама. Обе модели являются легкими – 1,12 и 1,56 килограмма. Также имеется встроенная ручка S Pen.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:00

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