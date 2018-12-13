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Звезда «Дома-2» Оксана Ряска назвала проект «психиатрической больницей»

29-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска назвала проект, в жизни которого ей приходилось не так давно участвовать, «психиатрической больницей».

Многие поклонники «Дома-2» хорошо знают, что Оксана на проект приходила дважды. Впервые Ряска появилась в Периметре в 2012 году и буквально сразу же стала любимицей телезрителей. Однако спустя несколько месяцев блондинка решила покинуть шоу.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска назвала проект «психиатрической больницей»

В этом году Оксана снова появилась на реалити по приглашению руководства, которое было уверено в том, что именно этой участнице удастся повысить рейтинги шоу. Только вот Ряска, как оказалось, совсем не ожидала того, что проект за несколько лет может так сильно поменяться.

По словам блондинки, когда-то на «Дом-2» приходили молодые люди действительно для того, чтобы отыскать свою вторую половинку. Эти ребята были очень искренними, человечными и отзывчивыми. Чего нельзя заметить за теми домовцами, которые на сегодняшний день находятся в Периметре.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска назвала проект «психиатрической больницей»

Оксана убеждена, что сейчас у участников реалити-шоу нет той цели, за которой когда-то ребята приходили на подобного формата проекты. На данный момент всем нужен только пиар.

Недавно Ряска снова решила покинуть проект. По словам девушки, она устала от постоянной агрессии в свою сторону и в один момент поняла, что если она не уйдет из шоу, то может сойти с ума. Сейчас наблюдая со стороны, Оксана может точно сказать, что реалити о любви превратилось в «психиатрическую больницу».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:14

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