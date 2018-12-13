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Ученые назвали древнейшую в мире профессию

Ученый из США заявил, что по его мнению самой древнейшей в мире профессией является шаманизм. Исследователь пояснил, что под данное определение попадают как и ясновидящие, так и знахари.

Ученые назвали древнейшую в мире профессию

Свое мнение специалист объяснил тем, что именно шаманы проходили специальное обучение и помогали людям в те времена, когда еще не было никаких профессий. Эти люди брали на себя различные обязанности, они лечили жителей своего пламени, изгоняли нечистую силу, предсказывали будущие и могли управлять погодными условиями. Данные способности выделили шаманов среди других людей, и по этой причине они проживали отдельно.

Поскольку шаманы в древние времена на разных территориях вели себя приблизительно одинаково, можно сделать вывод, что тогда это уже была профессия. Поэтому именно колдовство является первой профессиональной деятельностью в обществе древнего человека, убеждены ученые.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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