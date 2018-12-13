Ученые назвали древнейшую в мире профессию





Свое мнение специалист объяснил тем, что именно шаманы проходили специальное обучение и помогали людям в те времена, когда еще не было никаких профессий. Эти люди брали на себя различные обязанности, они лечили жителей своего пламени, изгоняли нечистую силу, предсказывали будущие и могли управлять погодными условиями. Данные способности выделили шаманов среди других людей, и по этой причине они проживали отдельно.Поскольку шаманы в древние времена на разных территориях вели себя приблизительно одинаково, можно сделать вывод, что тогда это уже была профессия. Поэтому именно колдовство является первой профессиональной деятельностью в обществе древнего человека, убеждены ученые.