Крис Мартин готовится сделать предложение руки и сердца Дакоте Джонсон
Британский музыкант, солист рок-группы Coldplay Крис Мартин, похоже, в скором времени сделает предложение руки и сердца своей новой возлюбленной, американской актрисе, звезде фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакоте Джонсон. Об этом недавно рассказали инсайдеры, приближённые к Мартину.
Крис Мартин и Дакота Джонсон были впервые замечены вместе в середине осени этого года. Несмотря на это, люди близкие к рок-музыканту заметили в нём готовность официально оформить отношения с новой возлюбленной.
Экс-супруг актрисы Гвинет Пэлтроу, по словам инсайдеров, просто очарован Дакотой Джонсон. Ему очень нравится её закрытость и нежелание выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение. В этом молодые люди солидарны и оберегают свои зарождающиеся чувства от внимания поклонников и прессы.
Инсайдеры предполагают, в будущем году пара Мартина и Джонсон объявят о предстоящей свадьбе. Также рассказывают, Крис познакомил Дакоту со своей бывшей супругой, с которой, несмотря на развод, сохранил дружеские отношения. Уверяют, именно этот факт является лучшим доказательством серьёзности его намерений по отношению к мисс Джонсон, просто очередную «пассию» он вводить в «семью» не стал бы.
Крис Мартин и Дакота Джонсон были впервые замечены вместе в середине осени этого года. Несмотря на это, люди близкие к рок-музыканту заметили в нём готовность официально оформить отношения с новой возлюбленной.
Экс-супруг актрисы Гвинет Пэлтроу, по словам инсайдеров, просто очарован Дакотой Джонсон. Ему очень нравится её закрытость и нежелание выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение. В этом молодые люди солидарны и оберегают свои зарождающиеся чувства от внимания поклонников и прессы.
Инсайдеры предполагают, в будущем году пара Мартина и Джонсон объявят о предстоящей свадьбе. Также рассказывают, Крис познакомил Дакоту со своей бывшей супругой, с которой, несмотря на развод, сохранил дружеские отношения. Уверяют, именно этот факт является лучшим доказательством серьёзности его намерений по отношению к мисс Джонсон, просто очередную «пассию» он вводить в «семью» не стал бы.