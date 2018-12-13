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Рустам Солнцев в Instagram выложил ретро-видео с признанием в любви Алёне Водонаевой

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев на проекте пытался строить любовь с Алёной Водонаевой.

Парню можно было действительно позавидовать, ведь Алёна всегда считалась не только одной из самых красивых девушек проекта, но и умных.

Рустам Солнцев в Instagram выложил ретро-видео с признанием в любви Алёне Водонаевой

Накануне участник выставил к себе в Instagram видео с давних эфиров, на котором он и Алёна читают друг другу отрывок из сонета. Произведение начинается со слов "люблю", именно этим словом он кратко подписал и свою публикацию.

Напомним, Рустам Солнцев около месяца назад находился в затяжном конфликте с Алёной. Он написал пост, в котором сказал, что потерял Водонаеву вместе со всеми. По мнению Солнцева, бывшая участница "Дома-2" показывает лишь фальшь. Такое заявление он сделал после того, как увидел снимки Алёны Водонаевой в компании разных парней.

После данной публикации подписчики решили, что ребята помирились, ведь и сама Алёна написала комментарий под ретро видео, в котором сказала, что Рустам всё больше и больше вынуждает её на него подписаться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:23

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