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Ученые приблизились к «клонированию» гибридных растений

Ученые из США сделали новое открытие, которое поможет индустрии продажи гибридных семян. Дело в том, что специалисты приблизились к их «клонированию».

Ученые приблизились к «клонированию» гибридных растений

Гибридные растения обладают устойчивостью к различным вредителям и повышенной урожайностью. Но данные качества не могут передаваться по наследству, и выращенные из семян растения становятся обычными. Это приводит к тому, что фермеры вынуждены каждый год покупать гибридные семена, а не садить урожай, собранный ранее.

Сейчас специалисты завершили очередное исследование, которое помогло им сделать еще один шаг к «клонированию» гибридных растений. Ученые сумели отредактировать ген риса BBM1 и увеличить производительность семян-клонов на 30%. На данный момент исследователи собираются увеличить этот показатель в дополнительных экспериментах. В дальнейшем это открытие станет очень полезным для сельскохозяйственной индустрии.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:44

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