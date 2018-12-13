Ученые приблизились к «клонированию» гибридных растений





Гибридные растения обладают устойчивостью к различным вредителям и повышенной урожайностью. Но данные качества не могут передаваться по наследству, и выращенные из семян растения становятся обычными. Это приводит к тому, что фермеры вынуждены каждый год покупать гибридные семена, а не садить урожай, собранный ранее.Сейчас специалисты завершили очередное исследование, которое помогло им сделать еще один шаг к «клонированию» гибридных растений. Ученые сумели отредактировать ген риса BBM1 и увеличить производительность семян-клонов на 30%. На данный момент исследователи собираются увеличить этот показатель в дополнительных экспериментах. В дальнейшем это открытие станет очень полезным для сельскохозяйственной индустрии.