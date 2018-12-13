АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Станислав Садальский высмеял идею продажи салфеток с изображением картин Никаса Сафронова

Известный российский актёр театра и кино Станислав Садальский на своей странице в Instagram высмеял появившиеся в продаже салфетки с изображением картин художника Никаса Сафронова. Он пишет, теперь каждый желающий может «вытереть нос» творчеством Сафронова.

Станислав Садальский высмеял идею продажи салфеток с изображением картин Никаса Сафронова

Садальский поделился с подписчиками фотографиями салфеток с изображением картин известного российского художника с мировым именем. Судя по подписи к посту, Станислав Юрьевич считает такую идею довольно странной, ведь где искусство и где салфетки. Зато считает «позитивным» приближение творчества Сафронова к народу. Теперь каждый сможет придумать ему применение согласно своим желаниям.

Стас Садальский написал, вероятно, вскоре стоит ожидать продажи туалетной бумаги с картинами Никаса, чтоб уж точно быть «ближе к народу». Подписчики по разному воспринимают решение фирмы-производителя салфеток и отношение к этому знаменитого актёра. Некоторые пишут, не видят в этом ничего нелепого, теперь большее количество людей смогут оценить талант художника. Другие видят в этом просто смешную ситуацию, а некоторые видят действительно желание Сафронова помочь родному художественному училищу, ведь с каждой проданной упаковки учебное заведение получит определённую сумму.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Русфонд согласился снизить долг семьи Жанны
Кадыров заявил, что не ощущает свою популярность
Полина Гагарина похвасталась в Instagram
Ученые назвали древнейшую в мире профессию
Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска назвала проект
Крис Мартин готовится сделать предложение руки и
Windows 10 следит за пользователями вопреки
Ученые приблизились к «клонированию» гибридных
В Перми житель продаёт в интернете усы своих котов
Московские власти назвали пять самых проблемных
«Дом-2»: Анастасия Толстихина высказалась о
Рустам Солнцев в Instagram выложил ретро-видео с
В России представлены 2 новых китайских
Минздрав России внедряет план по борьбе со
Ольга Бузова посоветовала Ольге Рапунцель
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Просмотреть все новости