Станислав Садальский высмеял идею продажи салфеток с изображением картин Никаса Сафронова

Садальский поделился с подписчиками фотографиями салфеток с изображением картин известного российского художника с мировым именем. Судя по подписи к посту, Станислав Юрьевич считает такую идею довольно странной, ведь где искусство и где салфетки. Зато считает «позитивным» приближение творчества Сафронова к народу. Теперь каждый сможет придумать ему применение согласно своим желаниям.Стас Садальский написал, вероятно, вскоре стоит ожидать продажи туалетной бумаги с картинами Никаса, чтоб уж точно быть «ближе к народу». Подписчики по разному воспринимают решение фирмы-производителя салфеток и отношение к этому знаменитого актёра. Некоторые пишут, не видят в этом ничего нелепого, теперь большее количество людей смогут оценить талант художника. Другие видят в этом просто смешную ситуацию, а некоторые видят действительно желание Сафронова помочь родному художественному училищу, ведь с каждой проданной упаковки учебное заведение получит определённую сумму.