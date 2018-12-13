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В России представлены 2 новых китайских кроссовера Dongfeng

В России представлены 2 новых китайских кроссовера от марки Dongfeng. DMF AX4 и DFM 580 появятся в продаже с 2019 года.

В России представлены 2 новых китайских кроссовера Dongfeng

На московской презентации были показаны кроссоверы DMF AX4 и DFM 580 от автоконцерна Dongfeng из Китая. Габариты первой машины чуть меньше Hyundai Creta, однако колёсная база сопоставима. У DMF AX4 её размеры составляют 2580 миллиметров, когда у конкурента - 2590 миллиметров. В основе паркетника лежит платформа DF1, аналогичная устаревшей "тележке" Peugeot 208.

Внедорожник имеет передний привод и несколько двигателей на выбор. Первый атмосферный мотор на 1,6 литра выдаёт 122 л. с. мощности. Второй турбированный двигатель объёмом 1,4 литра имеет отдачу 140 л. с. Доступны комплектации DMF AX4 с 6-ступенчатым "роботом" и "механикой" на 5 передач.

7-местный кроссовер DFM 580 крупнее и снабжён большим количеством опций. Его колёсная база составляет 2780 миллиметров, а дорожный просвет - 220 миллиметров.

В России представлены 2 новых китайских кроссовера Dongfeng

У DFM 580 есть атмосферный и турбированный моторы на 1,8 и 1,5 литра соответственно. Полный привод не предусмотрен, однако доступны вариатор или 6-ступенчатая МКПП. В DFM 580 есть система Bosch для стабилизации, экстренное торможение и парковочный ассистент.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:15

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