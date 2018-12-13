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Леонид Агутин планирует подарить на юбилей Анжелики Варум огромный особняк

Известный советский и российский исполнитель Леонид Агутин рассказал о планируемом подарке к 50-летнему юбилею своей супруге Анжелике Варум. Он хочет подарить ей огромный особняк, правда подробности, где и какой именно, тщательно держит в секрете.

Леонид Агутин планирует подарить на юбилей Анжелики Варум огромный особняк

Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум – одна из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. Нередко, правда, возникают разговоры о новых «пассиях» Леонида, но ещё ни разу он не подтвердил подобные слухи, всегда гневно их опровергая. Несмотря на все сплетни и домыслы, брак звёздной пары уже существует больше двадцати лет, и глядя на них, у некоторых даже вспыхивает невольное чувство зависти. Звёзды воспитывают 19-летнюю дочь Елизавету, пошедшую по стопам родителей и посвятившую свою жизнь музыке.

Леонид Агутин планирует подарить на юбилей Анжелики Варум огромный особняк

Не так давно Агутин праздновал 50–й юбилейный день рождения, а уже в мае будущего года такое же знаменательное событие отметит и его супруга. Известно, что Анжелика подарила мужу очень дорогой подарок – эксклюзивный автомобиль от итальянской компании Maserati. Муж не отстаёт от жены в дорогостоящих подарках и пообещал подарить ей к юбилею шикарный особняк. Правда, сохранил интригу, и не стал вдаваться в подробности о его местонахождении и деталях интерьера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:55

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