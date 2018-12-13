Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак остаётся в доме после её сборов





Как известно, бывшая ведущая "Дома-2", политический деятель и просто мама Ксения Собчак очень часто появляется на разного рода мероприятиях, участвует в съёмках телепрограмм и практически не находится дома.Но Максима Виторгана похоже, всё устраивает, он любит Ксению и принимает её такой, какая она есть. Мужчина старается большую часть времени посвящать работе.Накануне в свой Instagram Ксения выставила видео, в котором активно собиралась в дорогу. В доме после сборов ведущей как будто прошёл ураган. Вещи беспорядочно лежали на полу, шкафы и тумбочки были раскрыты.Ксению, видимо, абсолютно ничего не смущало в этом бардаке, она подошло к сложившейся ситуации с иронией.Поклонники пары предположили, что возможно её мужа Максима не было дома в момент сборов Собчак, но когда мужчина вернётся, вероятно, он будет в шоке.Напомним, что в сети стали всё чаще появляться слухи о том, что пара подумывает о разводе, возможно, это и есть одна из причин, почему они не могут уживаться вместе.