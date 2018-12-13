Ученые: Синий свет смартфонов губительно воздействует на кожу





Представители британской Ассоциации дерматологов объяснили, что несколько часов в Сети негативно влияют на состояние кожи человека, что связано с синим светом. По статистике, 79% пользователей смартфонов предпочитают заходить в интернет перед сном, 28% - заглядывают в Сеть через 15 минут после того, как проснулись. Эксперты отметили, что свет от дисплеев вызывает пигментацию кожи.По словам дерматолога Элизабет Арден и доктора Махто, пигментные клетки могут питаться за счет излучения от синего света.Представители науки пояснили, как можно узнать, подверглась ли дерма негативному влиянию или нет. О пигментации могут говорить темные участки кожи на лице, если пользователь соприкасается с поверхностью гаджета. Это вызвано тем, что сальные железы хуже работают из-за воздействия синего света.