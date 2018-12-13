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Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с приема Дмитрия Харатьяна

Врач российских эстрадных певцов и актеров театра и кино, рассказал, что требует от знаменитостей уважительного к себе отношения. У популярного фониатра Льва Рудина проходят лечение такие звезды, как Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Пелагея и Дмитрий Харатьян, которого он однажды выгнал из кабинета.

Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с приема Дмитрия Харатьяна

По словам Рудина, обычно он быстро устанавливает контакт со звездами. На приеме фониатр всегда говорит своим пациентам, что здесь они должны забыть о своей популярности и стать обычным человеком. Например, Дмитрий Харатьян не смог усвоить этого правила. На приеме у Рудина он старался гнуть свою линию, доказывал, что в Большом театре ему говорили совсем иное. Не выдержав дерзкого и неуважительного тона, врач попросил Харатьяна покинуть кабинет.

Иначе дела обстоят с Филиппом Киркоровым. Когда поп-король посещает их больницу, для персонала это всегда праздник. Знаменитости редко дарят подарки, но это не относится к Киркорову. Каждый раз он приносит букеты цветов и дарит их медсестре, администратору и самому Рудину. Однажды певец признался Рудину, что с популяризацией селфи к нему совсем перестали обращаться за автографами. Всем подавай совместное фото и только.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:15

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