Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с приема Дмитрия Харатьяна





По словам Рудина, обычно он быстро устанавливает контакт со звездами. На приеме фониатр всегда говорит своим пациентам, что здесь они должны забыть о своей популярности и стать обычным человеком. Например, Дмитрий Харатьян не смог усвоить этого правила. На приеме у Рудина он старался гнуть свою линию, доказывал, что в Большом театре ему говорили совсем иное. Не выдержав дерзкого и неуважительного тона, врач попросил Харатьяна покинуть кабинет.Иначе дела обстоят с Филиппом Киркоровым. Когда поп-король посещает их больницу, для персонала это всегда праздник. Знаменитости редко дарят подарки, но это не относится к Киркорову. Каждый раз он приносит букеты цветов и дарит их медсестре, администратору и самому Рудину. Однажды певец признался Рудину, что с популяризацией селфи к нему совсем перестали обращаться за автографами. Всем подавай совместное фото и только.