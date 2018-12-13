Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
В Москве словацкого военного дипломата объявили персоной нон грата. Соответствующее решение было принято сразу же в качестве ответа на высылку другой стороной посла РФ.
Такой информацией с журналистами в четверг, 13 декабря, поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Теперь словацкому дипломату в течение сегодняшнего дня предстоит покинуть территорию Москвы.
Такой информацией с журналистами в четверг, 13 декабря, поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Теперь словацкому дипломату в течение сегодняшнего дня предстоит покинуть территорию Москвы.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:39