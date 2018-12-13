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Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

В Москве словацкого военного дипломата объявили персоной нон грата. Соответствующее решение было принято сразу же в качестве ответа на высылку другой стороной посла РФ.
Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Такой информацией с журналистами в четверг, 13 декабря, поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Теперь словацкому дипломату в течение сегодняшнего дня предстоит покинуть территорию Москвы.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:39

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