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Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на прогулку с дочкой Миланой, как на подиум

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продолжает радовать соседей, с которыми она живет в одном поселке.

В последнее время третья супруга спортсмена начала довольно активно пользоваться социальными сетями, в частности Instagram, где она каждый день выкладывает свежие фотографии и Stories, в которых зачастую рассказывает о 5-месячной дочери Милане.

Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на прогулку с дочкой Миланой, как на подиум

Несколько часов назад Костенко разместила в личном инста-блоге очередной снимок, на котором продемонстрировала поклонникам, в чем она предпочитает выходить на улицу, чтобы погулять с наследницей. Многие интернет-пользователи сразу же обратили внимание на то, как выглядит молодая мамочка.

По мнению фолловеров, роскошное зимнее пальто, ботфорды и элегантная укладка не предназначены для того, чтобы в таком виде выходить на прогулку с детьми. Читатели не понимают, почему Костенко нарядилась, как на подиум, тем более, если она просто прошлась по поселку и не выезжала в город.

Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на прогулку с дочкой Миланой, как на подиум

«Костенко, а у тебя вещей нормальных что ли нет? Или у вас с Тарасовым и их изъяли приставы? Нарядилась, как на подиум! Не смешила бы лучше народ!» - прокомментировала наряд для прогулки Анастасии Костенко одна из ее подписчиц.

К слову, на днях Анастасия все-таки набралась мужества и показала своим поклонникам лицо 5-месячной Миланы. По словам фанатов, малышка очень похожа на своего папу и старшую сестренку Ангелину.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:43

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