Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на прогулку с дочкой Миланой, как на подиум

«Костенко, а у тебя вещей нормальных что ли нет? Или у вас с Тарасовым и их изъяли приставы? Нарядилась, как на подиум! Не смешила бы лучше народ!» - прокомментировала наряд для прогулки Анастасии Костенко одна из ее подписчиц.

В последнее время третья супруга спортсмена начала довольно активно пользоваться социальными сетями, в частности Instagram, где она каждый день выкладывает свежие фотографии и Stories, в которых зачастую рассказывает о 5-месячной дочери Милане.Несколько часов назад Костенко разместила в личном инста-блоге очередной снимок, на котором продемонстрировала поклонникам, в чем она предпочитает выходить на улицу, чтобы погулять с наследницей. Многие интернет-пользователи сразу же обратили внимание на то, как выглядит молодая мамочка.По мнению фолловеров, роскошное зимнее пальто, ботфорды и элегантная укладка не предназначены для того, чтобы в таком виде выходить на прогулку с детьми. Читатели не понимают, почему Костенко нарядилась, как на подиум, тем более, если она просто прошлась по поселку и не выезжала в город.К слову, на днях Анастасия все-таки набралась мужества и показала своим поклонникам лицо 5-месячной Миланы. По словам фанатов, малышка очень похожа на своего папу и старшую сестренку Ангелину.