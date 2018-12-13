В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти 3 тысячи лет





Как предаёт Live Science, обнаружение стаи пингвинов Адели, неизвестной человечеству практически 3 тысячи лет, произошло случайно. На снимках спутника учёные увидели на скалах Опасных островов очень много птичьего помёта. Отправленная на проверку экспедиция застала на Дейнджере 1,5 миллиона пингвинов, вместившихся на небольшом участке суши.Поселилась колония на архипелаге примерно 2800 лет назад. Это показал радиоуглеродный анализ окаменелой скорлупы и скелетов, которые вырыли глубоко из-под земли. Чтобы узнать, как росла и уменьшалась популяция, учёные вновь обратились к старым спутниковым снимкам.Ближе к концу 1990-х количество пингвинов на Опасных островах достигло пика, а затем снизилось на 10-20 процентов. От вредительства человека архипелаг защищают массы морского льда.Под ним невозможна добыча природных ископаемых, а также ловля рыбы или криля. При этом стремительные изменения климата могут сильно изменить естественную среду обитания пингвинов Адели.