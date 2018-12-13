Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся с блондинкой





Фотографии таинственной блондинки, которая целуется с Джонни Деппом, буквально взорвали Интернет. Преданные поклонники актера пытаются выяснить, кто же эта девушка, и что ее связывает с их любимчиком. На данный момент уже начали распространяться слухи о новом романе "Капитана Джека Воробья" с неизвестной блондинкой. Сам голливудский актер никак не комментирует эти фотографии.Напомним, что несколько лет назад у Джонни Деппа были отношения с Эмбер Херд. Но их роман закончился, после чего знаменитый на весь мир актер проживает один. В Интернете часто появляются слухи о романах знаменитости, но они так и остаются не подтверждёнными. Фанаты надеются, что таинственная блондинка станет новой пассией Джонни Деппа.Впрочем, вскоре выяснилось, что блондинка только хорошая знакомая актера Летиция Фрай. "Успокойтесь, мы только друзья!", - поспешила заверить она фанатов.