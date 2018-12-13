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Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся с блондинкой

В Сети начали распространяться снимки, на которых голливудский актер Джонни Депп страстно целуется с неизвестной блондинкой. Поклонники знаменитости уже буквально засыпали его различными вопросами.

Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся с блондинкой

Фотографии таинственной блондинки, которая целуется с Джонни Деппом, буквально взорвали Интернет. Преданные поклонники актера пытаются выяснить, кто же эта девушка, и что ее связывает с их любимчиком. На данный момент уже начали распространяться слухи о новом романе "Капитана Джека Воробья" с неизвестной блондинкой. Сам голливудский актер никак не комментирует эти фотографии.

Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся с блондинкой

Напомним, что несколько лет назад у Джонни Деппа были отношения с Эмбер Херд. Но их роман закончился, после чего знаменитый на весь мир актер проживает один. В Интернете часто появляются слухи о романах знаменитости, но они так и остаются не подтверждёнными. Фанаты надеются, что таинственная блондинка станет новой пассией Джонни Деппа.

Впрочем, вскоре выяснилось, что блондинка только хорошая знакомая актера Летиция Фрай. "Успокойтесь, мы только друзья!", - поспешила заверить она фанатов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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