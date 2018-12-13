АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Сергей Лазарев показал свитер с оленями в Instagram

Российский певец в преддверии новогодних праздников показал фанатам свитер с оленями в Instagram. Сергей Лазарев задает поклонникам вопрос: олени или лоси изображены на его одежде.

Сергей Лазарев показал свитер с оленями в Instagram

Прославленный исполнитель решил похвастаться своим новым свитером, на котором изображены то ли олени, то ли лоси. Так, Сергей Лазарев под постом с новым свитером написал "Ну, ты и лось!! или это олени". "Лось", "Олени гордо стоят", "Это северный алень", "Лоси", "Это лоси", "Свитерок зачетный", "Красавчик", "Классная кофточка", - увлеченно обсуждали комментаторы наряд кумира.

Сергей Лазарев продолжает активно готовится к Новому году, ведь он у него будет проходить очень плодотворно. Он примет участие в разнообразных новогодних проектах и обещает порадовать поклонников яркими образами и подарить массу незабываемых впечатлений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский высмеял идею продажи
Леонид Агутин планирует подарить на юбилей
Ученые: Синий свет смартфонов губительно
Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что у
Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во
В Москве презентовали новый автомобильный
Ксения Собчак в Instagram показала, какой бардак
Четвёртая экс-супруга 88-летнего Ивана Краско
Ксения Бородина показала, как её младшая дочь
Врач Филиппа Киркорова за невежество прогнал с
В Антарктиде популяция пингвинов скрывалась почти
Николай Бурляев рассказал о чувствах к первой
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас удалила
Джонни Деппа сфотографировали страстно целующимся
Новым главой Audi стал Брэм Шот
Сергей Лазарев показал свитер с оленями в
В Соединённых Штатах представили якутскую
Жена Тарасова Анастасия Костенко выходит на
Ученые: Симптомы сердечного приступа у мужчин и
Москва объявила персоной нон грата словацкого
Мария Максакова рассказала о провокации во время
Александра Черно разрешила Иосифу Оганесяну
Жена Сергея Шнурова урезала зарплаты "Ленинграду"
К платформеру GRIS создали красивый релизный
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе на
Новый Ford Ranger может получить звание самого
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Просмотреть все новости