Сергей Лазарев показал свитер с оленями в Instagram

Прославленный исполнитель решил похвастаться своим новым свитером, на котором изображены то ли олени, то ли лоси. Так, Сергей Лазарев под постом с новым свитером написал "Ну, ты и лось!! или это олени". "Лось", "Олени гордо стоят", "Это северный алень", "Лоси", "Это лоси", "Свитерок зачетный", "Красавчик", "Классная кофточка", - увлеченно обсуждали комментаторы наряд кумира.Сергей Лазарев продолжает активно готовится к Новому году, ведь он у него будет проходить очень плодотворно. Он примет участие в разнообразных новогодних проектах и обещает порадовать поклонников яркими образами и подарить массу незабываемых впечатлений.