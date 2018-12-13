МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении





По мнению российских дипломатов, подобные маневры имеют своей целью создание повода для отмены президентских выборов на Украине. С помощью резкого обострения ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко попытается удержать неуклонно снижающийся рейтинг и получит повод для продления военного положения.Захарова подчеркнула, что киевские власти обязаны обеспечить безопасность сотрудников российских дипмиссий. В противном случае «Россия примет ответные меры», обещает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.