Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Несколько дней назад Регина Тодоренко родила своего первенца. Накануне телеведущая сообщила своим фанатам в соцсети Instagram, что мечтает похудеть, поскольку соскучилась по своим стройным ногам.
Регина Тодоренко является весьма активным пользователем социальных сетей. Знаменитость ежедневно делает публикации и делится со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад телеведущая опубликовала в Instagram фото, сделанные несколько месяцев назад. В комментарии к снимку Регина Тодоренко написала огромный пост. Она рассказала, что скучает по своей талии, стройным ногам и просто мечтает похудеть.
Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Они начали писать: "Регина, как же правильно вы все делаете. Уверена скоро вернете свою фигуру", "Всегда прекрасна)", " Скоро всё конечно вернётся! И ноги и талия и упругая попа! Я даже не сомневаюсь!", "Это все временно! Скоро все остановиться". Пост Регины Тодоренко менее чем за сутки собрал огромное количество лайков.
Регина Тодоренко является весьма активным пользователем социальных сетей. Знаменитость ежедневно делает публикации и делится со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад телеведущая опубликовала в Instagram фото, сделанные несколько месяцев назад. В комментарии к снимку Регина Тодоренко написала огромный пост. Она рассказала, что скучает по своей талии, стройным ногам и просто мечтает похудеть.
Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Они начали писать: "Регина, как же правильно вы все делаете. Уверена скоро вернете свою фигуру", "Всегда прекрасна)", " Скоро всё конечно вернётся! И ноги и талия и упругая попа! Я даже не сомневаюсь!", "Это все временно! Скоро все остановиться". Пост Регины Тодоренко менее чем за сутки собрал огромное количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:05