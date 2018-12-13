Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть

Регина Тодоренко является весьма активным пользователем социальных сетей. Знаменитость ежедневно делает публикации и делится со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад телеведущая опубликовала в Instagram фото, сделанные несколько месяцев назад. В комментарии к снимку Регина Тодоренко написала огромный пост. Она рассказала, что скучает по своей талии, стройным ногам и просто мечтает похудеть.Подписчики телеведущей отреагировали моментально. Они начали писать: "Регина, как же правильно вы все делаете. Уверена скоро вернете свою фигуру", "Всегда прекрасна)", " Скоро всё конечно вернётся! И ноги и талия и упругая попа! Я даже не сомневаюсь!", "Это все временно! Скоро все остановиться". Пост Регины Тодоренко менее чем за сутки собрал огромное количество лайков.