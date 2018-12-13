Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась, что уже свыклась с той мыслью, что у её ребенка нет папы





Как стало известно, Илья, который так мечтал о ребенке от Алены, так ни разу и не помог девушке в заботах, связанных с ожиданием малыша. По словам Яббарова, обо всем этом должна думать только будущая мама.Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» до сих пор не могут понять, как может Илья строить новые отношения, в то время пока Алена вынашивает от него ребенка. Впрочем, как оказалось рассчитывать на Яббарова Рапунцель-младшая перестала еще тогда, когда состояла с ним в отношениях и узнала, что находится в положении.По словам беременной Савкиной, ни разу за всю беременность Яббаров не предложил ей помощь или деньги, и именно поэтому она поняла, что рассчитывать нужно только на свои силы. Оказывается, что Алена когда-то была даже не против того, чтобы Илья изъявил желание дать свою фамилию ее ребенку, однако сейчас это будущей мамочке уже не нужно.Рапунцель-младшая утверждает, что уже свыклась с мыслью, что она станет матерью-одиночкой, ведь у нее ребенка, по сути, нет папы. А недавно, когда Алена проходила очередное обследование, в графе, где должны быть вписаны анализы отца, девушка, не раздумывая, поставила прочерк, так как уверена, что Яббарову не будет интересно ехать в больницу ради чужого малыша.К слову, Савкина намерена сделать все, чтобы Яббаров никак не участвовал ни в ее жизни, ни в жизни ее первенца.