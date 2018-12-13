Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь"





В фильме покажут ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо (Сильвестра Сталлоне), переживающего посттравматическое стрессовое расстройство в Аризоне. Ветеран живет на неприглядном ранчо и едва сводит концы с концами, и то благодаря небольшим подработкам. Но Джону Рэмбо придется повоевать - к нему обратилась старая знакомая Мария с просьбой найти дочь, которая исчезла после того, как уехала на вечеринку в Мексику.В Мексике героя ожидает много трудностей, а особенно борьба с представителями крупнейшего синдиката, организовавшими секс-трафик. Оказалось, что в руках преступников находится девушка, разыскиваемая Рэмбо. Он заручился поддержкой молодой журналистки по имени Кармен Дельгадо, чью сводную сестру также похитили. Теперь ветерану Вьетнамской войны предстоит вспомнить все свои боевые навыки и уничтожить жестокого лидера картеля, чью роль исполнил Серхио Перис-Менчета.Постановку новой части легендарного боевика взял на себя Эдриан Грюнберг, а продюсер картины - 71-летний Сталлоне. Дату выхода последней части франшизы держат в секрете.