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Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь"

Знаменитый актер показал новый кадр из боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь" в Instagram. Сильвестр Сталлоне также проговорился, что ожидаемая кинолента станет финальной частью сиквела.

Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь"

В фильме покажут ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо (Сильвестра Сталлоне), переживающего посттравматическое стрессовое расстройство в Аризоне. Ветеран живет на неприглядном ранчо и едва сводит концы с концами, и то благодаря небольшим подработкам. Но Джону Рэмбо придется повоевать - к нему обратилась старая знакомая Мария с просьбой найти дочь, которая исчезла после того, как уехала на вечеринку в Мексику.

В Мексике героя ожидает много трудностей, а особенно борьба с представителями крупнейшего синдиката, организовавшими секс-трафик. Оказалось, что в руках преступников находится девушка, разыскиваемая Рэмбо. Он заручился поддержкой молодой журналистки по имени Кармен Дельгадо, чью сводную сестру также похитили. Теперь ветерану Вьетнамской войны предстоит вспомнить все свои боевые навыки и уничтожить жестокого лидера картеля, чью роль исполнил Серхио Перис-Менчета.

Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика "Рэмбо 5: Последняя кровь"

Постановку новой части легендарного боевика взял на себя Эдриан Грюнберг, а продюсер картины - 71-летний Сталлоне. Дату выхода последней части франшизы держат в секрете.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:49

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