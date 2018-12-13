Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни Ольги Бузовой

«Боня, прекращай слушать этот ужас, а то не дай Бог еще и ты решишь запеть..Нам уже одной с головой хватает!» - написала одна из подписчиц Бузовой в ответ на комментарий Бони.

«Бузова явно продала свою душу сатане! Ну, не может человек без таланта к пению так быстро покорить музыкальный Олимп! Не может!» - пишут в Сети.







Несколько часов назад 39-летняя телезнаменитость оставила под одним из свежих постов Бузовой довольно неожиданный комментарий, который буквально «взорвал» социальные сети.А все из-за того, что Виктория не только признала музыкальный талант Ольги, но и указала на то, что даже по ночам поет ее хиты. Многие интернет-пользователи уверены, что песни Бузовой стали причиной того, что у Бони начались кошмарные сны.Нужно сказать, что до сих пор многие фолловеры и недоброжелатели Ольги убеждены в том, что Бузова в свое время обращалась к ведьме, которая помогла ей заключить сделку с самим дьяволом, чтобы практически все ее музыкальные композиции становились хитами и имели успех.По словам читателем, они по-прежнему не понимают, как можно настолько быстро взлететь наверх и при этом не быть талантливым человеком. Практически все хейтеры Бузовой чувствуют в этом что-то неладное, о чем буквально каждый день заявляют в социальных сетях.