АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни Ольги Бузовой

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня призналась, что даже спать не может спокойно после того, как послушает песни Ольги Бузовой.

Несколько часов назад 39-летняя телезнаменитость оставила под одним из свежих постов Бузовой довольно неожиданный комментарий, который буквально «взорвал» социальные сети.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни Ольги Бузовой

А все из-за того, что Виктория не только признала музыкальный талант Ольги, но и указала на то, что даже по ночам поет ее хиты. Многие интернет-пользователи уверены, что песни Бузовой стали причиной того, что у Бони начались кошмарные сны.

«Боня, прекращай слушать этот ужас, а то не дай Бог еще и ты решишь запеть..Нам уже одной с головой хватает!» - написала одна из подписчиц Бузовой в ответ на комментарий Бони.

Нужно сказать, что до сих пор многие фолловеры и недоброжелатели Ольги убеждены в том, что Бузова в свое время обращалась к ведьме, которая помогла ей заключить сделку с самим дьяволом, чтобы практически все ее музыкальные композиции становились хитами и имели успех.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни Ольги Бузовой

По словам читателем, они по-прежнему не понимают, как можно настолько быстро взлететь наверх и при этом не быть талантливым человеком. Практически все хейтеры Бузовой чувствуют в этом что-то неладное, о чем буквально каждый день заявляют в социальных сетях.

«Бузова явно продала свою душу сатане! Ну, не может человек без таланта к пению так быстро покорить музыкальный Олимп! Не может!» - пишут в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Недавно родившая Регина Тодоренко мечтает похудеть
Apple в 2022 году выпустит первый электромобиль
Алиана Устиненко пригрозила Милене Безбородовой
Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни,
Певица МакSим показала трогательные кадры с
Япония выведет на орбиту спутник для создания
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась, что
Ученые: У кораллов есть слух
Илья Яббаров пообещал бывшей девушке Алесе
Участница Comedy Women Надежда Ангарская
Сильвестр Сталлоне показал новый кадр из боевика
В России эксклюзивно представлен ASUS ZenFone Max
Звезда «Дома-2» Виктория Боня во сне поет песни
Ученые рассказали о пользе яблок разных цветов
Марсоход Curiosity запечатлел "парящие" чёрные
На Гавайях во время учений ВВС США в океан упал
В Тасмании найдено самое высокое в мире
Анна Седокова судится с вдовой первого супруга за
Российские дипломаты выясняют, есть ли россияне
Ольга Бузова подарила победительнице конкурса
Наследник версии iPhone XS Max станет более
Звезда "Дома-2" Оксана Ряска рассказала
В московском Театре сатиры нашли труп мужчины
Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова о новой девушке
Microsoft представила компьютерную мышь
Элина Камирен считает, что в эфирах "Дома-2"
Ксения Бородина в Instagram показала свое пение в
LG в начале 2019 года продемонстрирует две новые
Учёные: Клубника способна помочь в профилактике
Специалисты рассказали, живут ли вегетарианцы
Просмотреть все новости