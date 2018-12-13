Ученые рассказали о пользе яблок разных цветов





Красные яблоки, несомненно, тоже полезны, но они имеют недостаток, заключающийся в повышенном содержании сахара, который может привести к развитию кариеса. В то же время в зеленых яблоках сахара меньше, но больше железа и витамина C.Часто люди очищают яблоко от кожуры, чего ученые делать не рекомендуют. Дело в том, что именно в кожуре зеленых яблок содержится больше всего витаминов, помогающих усваивать тяжелую и жирную пищу. Красные яблоки почти не влияют на работу желудочно-кишечного тракта, но они, как и зеленые яблоки, могут поднять человеку настроение. Кроме того, яблочное пюре педиатры настоятельно рекомендуют использовать в качестве прикорма фруктами.