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Ученые рассказали о пользе яблок разных цветов

Эксперты установили, что польза от зеленых яблок намного выше по сравнению с красными. Дело в том, что зеленые сорта яблок содержат гораздо меньше сахара, а потому они являются менее вредными для зубов и десен.

Ученые рассказали о пользе яблок разных цветов


Красные яблоки, несомненно, тоже полезны, но они имеют недостаток, заключающийся в повышенном содержании сахара, который может привести к развитию кариеса. В то же время в зеленых яблоках сахара меньше, но больше железа и витамина C.

Часто люди очищают яблоко от кожуры, чего ученые делать не рекомендуют. Дело в том, что именно в кожуре зеленых яблок содержится больше всего витаминов, помогающих усваивать тяжелую и жирную пищу. Красные яблоки почти не влияют на работу желудочно-кишечного тракта, но они, как и зеленые яблоки, могут поднять человеку настроение. Кроме того, яблочное пюре педиатры настоятельно рекомендуют использовать в качестве прикорма фруктами.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:23

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