В Тасмании найдено самое высокое в мире лиственное дерево





Дереву дали имя Центурион, но не в честь того, что оно самое высокое. Центурионами в Древнем Риме были военачальники, в подчинении которых находилось 100 человек. А эвкалипт царственный стал сотым гигантским деревом, поэтому он и получил такое название. Центурион произрастает в тасманском заповеднике Tahune Forest Reserve. Он находится недалеко от «воздушной тропы» (Tahune Airwalk) — излюбленной туристами достопримечательности.По словам сотрудника Giant Tree Expeditions Йоава Даниэля Бар-Несса, 100-метровую отметку эвкалипт царственный преодолел в течение трех последних лет. Еще одно высокое дерево (Icarus Dream) тоже произрастает на острове Тасмания, оно находится в долине Стикса. Его высота составляет 97 метров, что делает его вторым по величине после Центуриона.