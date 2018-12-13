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В Тасмании найдено самое высокое в мире лиственное дерево

В Тасмании ученые нашли самое высокое в мире лиственное дерево, которое продолжает расти. Эвкалипт царственный в Тасмании был обнаружен еще в 2008 году, тогда его рост равнялся 99,7 метрам, за десять лет дерево выросло до 100,5 метров.

В Тасмании найдено самое высокое в мире лиственное дерево

Дереву дали имя Центурион, но не в честь того, что оно самое высокое. Центурионами в Древнем Риме были военачальники, в подчинении которых находилось 100 человек. А эвкалипт царственный стал сотым гигантским деревом, поэтому он и получил такое название. Центурион произрастает в тасманском заповеднике Tahune Forest Reserve. Он находится недалеко от «воздушной тропы» (Tahune Airwalk) — излюбленной туристами достопримечательности.

По словам сотрудника Giant Tree Expeditions Йоава Даниэля Бар-Несса, 100-метровую отметку эвкалипт царственный преодолел в течение трех последних лет. Еще одно высокое дерево (Icarus Dream) тоже произрастает на острове Тасмания, оно находится в долине Стикса. Его высота составляет 97 метров, что делает его вторым по величине после Центуриона.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:44

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