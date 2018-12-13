Анна Седокова судится с вдовой первого супруга за наследство

В последнее время в жизни Анны Седоковой постоянные «разборки» и суды. Не успела она обрадоваться затишью после разбирательств со вторым мужем за опеку и свидания с общей дочерью, как приходится отстаивать право на наследство старшей девочки. И вроде бы суд принял решение в их пользу, но вторая жена её экс-супруга не успокоилась и будет добиваться повторного рассмотрения дела.Анна Седокова была официально замужем два раза. Первым её супругом был капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич. Пара прожила вместе относительно недолгое время, но всё же успели завести общего ребёнка, дочь Алину. Девочка является единственным ребёнком Белькевича, поэтому Анна считает, она имеет полное право на наследство отца. Седокова судится с вдовой экс-супруга за половину его киевской квартиры, но та считает, они имеют право претендовать лишь на её восьмую часть. При этом оказалось, суд и закон на стороне Седоковой, вдова же считает иначе и готова продолжать борьбу за наследство.Вдова первого мужа Седоковой Олеся Белькевич не просто отстаивает свои права, она ещё пытается доказать, что всю совместную жизнь обеспечивала известного футболиста, а он был, по её словам, просто «альфонсом». Родители Валентина, в свою очередь, находятся в неимоверном замешательстве и задаются вопросом, как могла содержать их сына женщина, не работавшая ни одного дня в жизни.