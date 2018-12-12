В США выпустили документальный фильм об исследовании органов пришельцев





Главный герой фильма бывший инженер военной базы S-4 Боб Лазар. До этого ученый много рассказывал о работе в Зоне 51, но его словам были восприняты скептически. В частности, он поведал о биометрическом сканере, который необходим для проникновения в секретную зону. В новом документальном фильме Лазар рассказал, что скрывает от общественности правительство США.Как только инженер попал на базу, то сразу же увидел, как ученые изучают органы пришельцев. Биологи рассказали ему, в чем различие строения инопланетян и людей. Военные долгое время не могли понять, как функционируют организмы представителей внеземных цивилизаций. Боб Лазар отметил, что ему это все было чрезвычайно интересно, однако подобные опыты он считал неэтичными.Режиссер картины Джереми Корбелл на презентации фильма отметил, что очень рад рассказать людям правду об опытах над инопланетянами. По его словам, рассказ Боба Лазара является очередным подтверждением того, что жизнь существует не только на Земле. Тем более, что в фильме предоставили неопровержимые доказательства и улики.