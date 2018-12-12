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Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на армиях тараканов и пищевом мусоре

Китайские бизнесмены научились зарабатывать деньги на армиях тараканов, которые служат в качестве безопасной переработки пищевого мусора. Целый завод с насекомыми в городе Цзинань не так давно открыла компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology.

Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на армиях тараканов и пищевом мусоре

Оказалось, что зарабатывать деньги на таких насекомых, как тараканы, вполне реально, что уже доказали китайские бизнесмены. Компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology отрыла в городе Цзинань целый тараканий завод по переработке пищевого мусора. Руководитель производства пояснил, что на самом деле это только кажется глупой затеей, но в реальности это уникальная возможность получать реальную прибыль из отходов. Завод оборудован небольшими камерами из фанеры, в которых и живут насекомые. Ежедневно в проёмы между боксами рабочие закладывают в общей сложности 50 тонн пищевых отходов, после чего наевшихся тараканов продают в качестве корма на рыбные и свиные фермы.

Кроме того, индивидуальные предприниматели тоже уже оценили плюсы такого бизнеса. Например, Ли Бингкай из города Сычуань содержит тараканью ферму, в которой уже имеется порядка 3,5 миллионов насекомых. Другой же бизнесмен по имени Вэнь Цзянио является владельцем армии тараканов, состоящей из 6 миллиардов особей. Считая своё дело невероятно прибыльным.



 
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Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 18:51

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