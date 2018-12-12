Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на армиях тараканов и пищевом мусоре
Китайские бизнесмены научились зарабатывать деньги на армиях тараканов, которые служат в качестве безопасной переработки пищевого мусора. Целый завод с насекомыми в городе Цзинань не так давно открыла компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology.
Оказалось, что зарабатывать деньги на таких насекомых, как тараканы, вполне реально, что уже доказали китайские бизнесмены. Компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology отрыла в городе Цзинань целый тараканий завод по переработке пищевого мусора. Руководитель производства пояснил, что на самом деле это только кажется глупой затеей, но в реальности это уникальная возможность получать реальную прибыль из отходов. Завод оборудован небольшими камерами из фанеры, в которых и живут насекомые. Ежедневно в проёмы между боксами рабочие закладывают в общей сложности 50 тонн пищевых отходов, после чего наевшихся тараканов продают в качестве корма на рыбные и свиные фермы.
Кроме того, индивидуальные предприниматели тоже уже оценили плюсы такого бизнеса. Например, Ли Бингкай из города Сычуань содержит тараканью ферму, в которой уже имеется порядка 3,5 миллионов насекомых. Другой же бизнесмен по имени Вэнь Цзянио является владельцем армии тараканов, состоящей из 6 миллиардов особей. Считая своё дело невероятно прибыльным.
Оказалось, что зарабатывать деньги на таких насекомых, как тараканы, вполне реально, что уже доказали китайские бизнесмены. Компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology отрыла в городе Цзинань целый тараканий завод по переработке пищевого мусора. Руководитель производства пояснил, что на самом деле это только кажется глупой затеей, но в реальности это уникальная возможность получать реальную прибыль из отходов. Завод оборудован небольшими камерами из фанеры, в которых и живут насекомые. Ежедневно в проёмы между боксами рабочие закладывают в общей сложности 50 тонн пищевых отходов, после чего наевшихся тараканов продают в качестве корма на рыбные и свиные фермы.
Кроме того, индивидуальные предприниматели тоже уже оценили плюсы такого бизнеса. Например, Ли Бингкай из города Сычуань содержит тараканью ферму, в которой уже имеется порядка 3,5 миллионов насекомых. Другой же бизнесмен по имени Вэнь Цзянио является владельцем армии тараканов, состоящей из 6 миллиардов особей. Считая своё дело невероятно прибыльным.
Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 18:51