Китайские бизнесмены зарабатывают деньги на армиях тараканов и пищевом мусоре





Оказалось, что зарабатывать деньги на таких насекомых, как тараканы, вполне реально, что уже доказали китайские бизнесмены. Компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology отрыла в городе Цзинань целый тараканий завод по переработке пищевого мусора. Руководитель производства пояснил, что на самом деле это только кажется глупой затеей, но в реальности это уникальная возможность получать реальную прибыль из отходов. Завод оборудован небольшими камерами из фанеры, в которых и живут насекомые. Ежедневно в проёмы между боксами рабочие закладывают в общей сложности 50 тонн пищевых отходов, после чего наевшихся тараканов продают в качестве корма на рыбные и свиные фермы.Кроме того, индивидуальные предприниматели тоже уже оценили плюсы такого бизнеса. Например, Ли Бингкай из города Сычуань содержит тараканью ферму, в которой уже имеется порядка 3,5 миллионов насекомых. Другой же бизнесмен по имени Вэнь Цзянио является владельцем армии тараканов, состоящей из 6 миллиардов особей. Считая своё дело невероятно прибыльным.