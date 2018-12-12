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«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о комплексе «Периметр»

Американские эксперты из журнала The National Interest в своей статье напомнили о наличии комплекса «Периметр» в связи с ситуацией с Договором о распространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД). «Периметр» представляет собой комплекс, который может автоматически нанести ответный ядерный удар.

«Мертвая рука»: Американские эксперты напомнили о комплексе «Периметр»


По словам обозревателя Майкла Пека, в годы холодной войны данный комплекс являлся самой страшной системой в мире и ее называли «Мертвой рукой». Пек рассказывает, что в администрации Трампа намерены выйти из ДРСМД. В своем материале о «Периметре» основывается на книге «Мертвая рука» Дэвида Хоффмана. Журналист считает, что ее могут активировать в любой момент по решению Белого дома. Сразу после этого дежурные офицеры в подземных бункерах осуществят запуск командных ракет, который передадут сигнал на пункт управления баллистическими ракетами. По некоторым данным, пуск ракеты командования может произойти и при потери связи с пунктом командования, а также фиксации ядерного удара по соответствующим сейсмологическим изменениям.

В завершение Майкл Пек указал, что в последние годы было много информации о прекращении функционирования данной системы и ее закрытии. Однако «Периметр» до сих пор функционирует и данный фактор следует учитывать в Кремле в геополитике.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:46

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