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В Euro NCAP показали безопасные автомобили текущего года

В Euro NCAP анонсировали самые безопасные версии авто текущего года. Эксперты разделили машины на четыре основные категории: «Большие семейные авто», «Гибриды и электрокары», «Малые семейные авто», «Большие кроссоверы».

В Euro NCAP показали безопасные автомобили текущего года

В номинации «Большие семейные авто» лидирующую позицию заняла японская версия Lexus ES новой генерации. Машина прошла краш-тестовые испытания в конце октября. Авто получило за защиту пассажиров/водителя - 91%, детей - 87%, пешеходов - 90%. Вспомогательные специальные системы получили 77%.


В номинации «Гибриды и электрокары» лидером стала версия Lexus ES. Каждая система авто сработала правильно, включая функцию экстренного торможения машины. В номинации «Малые семейные авто» победа досталась Mercedes-Benz A-Class. Новая версия прошла с достоинством каждый этап тестирований. Это касается также имитации боковых столкновений со столбом. При этом систему удержания авто в полосе специалисты признали малоэффективной вследствие плохого функционирования систем контроля существующих слепых зон. В данном случае в 96% оценили степень защиты пассажиров/водителя, в 91% - защиту детей, в 92% - защиту велосипедистов/пешеходов, в 75% - работу специальных электронных систем.


В номинации «Большие кроссоверы» лидирующую позицию заняла версия Hyundai Nexo. Авто показало низкую защиту водительских ног в случае лобового столкновения с деформируемым препятствием, риск сильных хлыстовых травм в случае удара сзади. Авто получило за степень защиты взрослых/водителя - 94%, детей - 87%, велосипедистов/пешеходов - 67%, электронных помощников - 80%.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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