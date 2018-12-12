В России появился Rolls-Royce Cullinan за 25 млн рублей





После премьеры 30 мая в Россию привезли несколько внедорожников Rolls-Royce Cullinan для тест-драйва в Москве и Петербурге. Автомобиль претендует на звание самого роскошного в SUV-сегменте и может достигнуть в цене 25-30 млн рублей в зависимости от опций. Построена машина на платформе Phantom.Объём битурбо-двигателя V12 составляет 6,75 литров, а мощность - 563 л. с. Владелец может выбрать варианты заднего ряда сидений. Помимо трёх кресел Lounge Seat, можно поставить два Individual Seat с холодильником и минибаром между ними.Из багажника выдвигается "смотровая площадка" с коктейльным столиком и двумя кожаными сидениями. В салоне можно найти цифровую приборную панель с уникальным для Rolls-Royce сенсорным экраном.Также Cullinan снабдили Wi-Fi, камерой для кругового обзора, предупреждающей столкновения системой и ночным видением. Известно, что 40 россиян успели оформить предзаказ на внедорожник класса люкс, однако такой сервис временно остановили.