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Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini Cooper в интернете продают за 5 миллионов рублей

Первый автомобиль Ольги Бузовой в интернете продают за 5 миллионов. Mini Cooper желтого цвета сейчас находится в Челябинской области.

В Магнитогорске местный автолюбитель выставил на торги первую машину популярной певицы и известной ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой.

Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini Cooper в интернете продают за 5 миллионов рублей

В техпаспорте легкового авто есть информация, что Ольга как раз и была его самой первой владелицей. На данный момент цена машины не превышает 1,5 млн рублей.

Но когда фанаты узнают, что этим Mini Cooper владела сама Бузова, то есть вероятность, что автомобиль будет продан за более крупную сумму. На этом и решили "навариться" продавцы. За легковушку уже запросили 5 млн руб.

Первый автомобиль Ольги Бузовой - жёлтый Mini Cooper в интернете продают за 5 миллионов рублей

Комментарий к фото гласит, что легковушка, хоть и б/у, но не бита и в авариях не бывала. Человек, продающий автомобиль, пишет, что владелец автомобиля его дядя, а сам он просто продает его.

Надо сказать, что из разных городов уже звонят покупателю. Уже есть желание осмотреть машину, а может потом её и приобрести. Скорее всего, это настоящие поклонники творчества Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:28

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