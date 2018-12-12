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Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом, а Сергей Лазарев призвал всех "мазать оливье майонезом"

Одна из самых востребованных российских телеведущих Лера Кудрявцева побоялась опоздать с новогодними поздравлениями россиян и сделала это одной из первых среди звёзд отечественного шоу-бизнеса. Она разместила на своей официальной странице в Instagram фотографии и видеозапись Новогоднего хит-парада лучших клипов 2018 года, в которых поздравила жителей страны с праздником, а её партнёр по сцене Сергей Лазарев призвал всех «мазать оливье майонезом».

Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом, а Сергей Лазарев призвал всех "мазать оливье майонезом"

Лера Кудрявцева достигает высоких успехов во всех своих начинаниях. Она не только ведёт программы на телевидении, но успела поработать и в кино, и на радио, и на сцене. К своим сорока семи годам она добилась огромного признания публики и всеобщего признания.

Часто партнёром Кудрявцевой по сцене становится певец и ведущий Сергей Лазарев. Они вместе ведут масштабные музыкальные фестивали «Новая волна», «Песня года», «Юрмала». А ещё совсем недавно, около четырёх лет назад, эту пару связывали не только творческие отношения, но и романтические.

Кудрявцева и Лазарев встречались около четырех лет, вызывая огромное количество разговоров и слухов. Многие не верили в будущее их отношений, указывая на почти двенадцать лет разницы между влюблёнными. Возможно, в чём-то скептики и были правы, ведь пара действительно рассталась, и в скорости каждый был замечен с новым «героем романа». Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и чуть более полугода назад подарила супругу дочь.

Лера Кудрявцева поздравила россиян с Новым годом, а Сергей Лазарев призвал всех "мазать оливье майонезом"

Но что бы ни связывало звёзд в прошлом, в настоящее время они являются едва ли не лучшим тандемом ведущих. Недавно Лера разместила на своей странице в соцсети небольшую видеозапись Новогоднего хит-парада, в которой они с Лазаревым поздравляют россиян с наступающим Новым годом. Ведущая предлагает всем поднять бокалы с шампанским, а Лазарев – готовить традиционный салат «оливье».

Некоторые поклонники звёздного тандема удивляются столь ранним поздравлениям и предполагают, ведущие просто хотели не потеряться в поздравлениях звёзд и сделали это самыми первыми. Другие же не обратили никакого внимания на дату в календаре и просто поздравили Лазарева и Кудрявцеву в ответ, пожелав в наступающем году ещё большего взлёта карьеры и просто счастливой личной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз / Другое
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:02

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