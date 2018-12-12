Эксперт рассказал об особенностях неуязвимого подводного комплекса "Посейдон"





Военный эксперт поделился техническими характеристиками и особенностями комплекса "Посейдон", претендующего на статус супероружия России. Ядерная установка беспилотника позволяет ему проходить неограниченные расстояния. Глубоководный аппарат погружается на километр, где самые современные сонары армии США не способны его отследить."Посейдон" является многоцелевой системой и не имеет аналогов в морском вооружении. Рассчитан комплекс на применение подводных беспилотников.Впрочем, некоторые эксперты не считают "Посейдон" подходящим для атаки судов и надводных целей. Капитан Константин Сивков предложил направлять оружие против прибрежных районов суши, бомбардируя их ядерными боеприпасами.Позволяет "Посейдон" также использовать манёвренность, двигаясь на скорости до 130 километров в час. Напомним, что Владимир Путин впервые показал подводный комплекс на Федеральном собрании в марте этого года.