Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров рассказал, как ему приходилось «выживать» на 17 тысяч в месяц
Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров рассказал поклонникам, как в свое время ему приходилось жить на зарплату в размере 17 тысяч рублей.
Сегодня наш портал уже рассказывал о том, что 31-летний бизнесмен решил показать фанатам, каким же он был в юности. Эта публикации настолько заинтересовала многих фолловеров, что Назаров решил продолжить свою слезливую историю из жизни.
Несколько часов назад Евгений опубликовал у себя на страничке в Instagram продолжение к предыдущему посту. Как оказалось, Назарову довольно долго пришлось работать над тем, чтобы и он, и его родители сейчас ни в чем себе не отказывали, так как раньше ему приходилось буквально «выживать» на 17 тысяч рублей в месяц.
По словам героя телепроекта «Замуж за Бузову», полтора года он работал в «адском» режиме, выдерживать который ему помогал кофеин и спорт. Каждый день Евгению приходилось совершать по несколько сотен звонков, встречаться с крупными вкладчиками, изучать аналитику по рынку и в то же время учиться в университете, посещать курсы английского языка и следить за правильным питанием.
Как оказалось, поначалу Назаров проживал в родительском доме, которое находится в общежитии Министерства Внутренних Дел на окраине столицы, ездил на электричке и спал по 5 часов в день, что давало Евгению еще больше мотивации, ведь он не хотел прожить так всю свою жизнь.
К слову, сейчас Назаров очень гордится своими успехами и тем, что все-таки не опустил руки и добился желаемого.
Сегодня наш портал уже рассказывал о том, что 31-летний бизнесмен решил показать фанатам, каким же он был в юности. Эта публикации настолько заинтересовала многих фолловеров, что Назаров решил продолжить свою слезливую историю из жизни.
Несколько часов назад Евгений опубликовал у себя на страничке в Instagram продолжение к предыдущему посту. Как оказалось, Назарову довольно долго пришлось работать над тем, чтобы и он, и его родители сейчас ни в чем себе не отказывали, так как раньше ему приходилось буквально «выживать» на 17 тысяч рублей в месяц.
По словам героя телепроекта «Замуж за Бузову», полтора года он работал в «адском» режиме, выдерживать который ему помогал кофеин и спорт. Каждый день Евгению приходилось совершать по несколько сотен звонков, встречаться с крупными вкладчиками, изучать аналитику по рынку и в то же время учиться в университете, посещать курсы английского языка и следить за правильным питанием.
Как оказалось, поначалу Назаров проживал в родительском доме, которое находится в общежитии Министерства Внутренних Дел на окраине столицы, ездил на электричке и спал по 5 часов в день, что давало Евгению еще больше мотивации, ведь он не хотел прожить так всю свою жизнь.
К слову, сейчас Назаров очень гордится своими успехами и тем, что все-таки не опустил руки и добился желаемого.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:56