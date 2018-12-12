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В Беларуси появился второй самолёт в стиле World of Tanks

В Беларусь прибыл второй авиалайнер, оформленный в стиле World of Tanks. Это произошло 12 декабря в белорусском аэропорту «Минск».

В Беларуси появился второй самолёт в стиле World of Tanks

Речь идёт о совместном проекте Wargaming, а также авиакомпании «Белавиа». Лайнер назвали «Танколет». Фюзеляж самолета украшен символом Беларуси – зубром. Элементы салона обозначены логотипом World of Tanks. Такого рода самолёт появился у авиакомпании «Белавиа» ещё два с половиной года назад. В эксплуатацию он был введён летом позапрошлого года. Анатолий Гусаров, являющийся генеральным директором «Белавиа», отметил, что после выпуска первого самолёта с рисунками World of Tanks, в самых разных уголках Земного шара начали узнавать о Беларуси. Компания получила от пассажиров множество положительных откликов. Это вдохновило компанию не останавливаться на одном таком самолёте.

Первый «Танколёт» не имел такого имени. Данное «имя» является народным. Оно в итоге стало официальным названием авиалайнера. На новый самолёт нанесли хештег #tankolet. Благодаря этому люди смогут отмечать его в социальных сетях.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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