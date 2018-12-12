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Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню Ольги Бузовой «Мало половин»

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков с накладными усами и в парике исполнил произведение новоиспеченной певицы Ольги Бузовой – «Мало половин».

Несколько дней назад Басков заинтересовал фанатов необычным произведением, для которого ему пришлось перевоплотиться в Антона Павловича Чехова. Певцу настолько хорошо удалось вжиться в новую роль, что поклонники буквально засыпали знаменитость приятными комментариями.

Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню Ольги Бузовой «Мало половин»

Впрочем, как не пытались интернет-пользователи выяснить у Николая, для какого шоу ему пришлось примерить образ Чехова, артист так и не ответил на эти вопросы. И вот, наконец, стало известно, в каком необычном проекте Басков принимает участие.

Выяснилось, что телеканал «Россия-1» запустил новое шоу, в котором отныне звезды российского шоу-бизнеса будут примерять на себе образы русских классиков и читать современную поэзию.

Минутные видеозаписи уже облетели все социальные сети, но больше всего фолловерам приглянулся ролик, в котором Басков, став Николаем Васильевичем Гоголем, спел музыкальную композицию Ольги Бузовой под названием «Мало половин».

Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню Ольги Бузовой «Мало половин»

«Гоголь перепел Бузову.. Кто бы мог раньше об этом даже подумать? Очень круто! Баскову отдельный респект!» - продолжают комментировать исполнение Басковым хита Бузовой.

К слову, в последнее время многие фанаты заметили, что Басков перестал бояться того, что может показаться кому-то смешным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:32

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