Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню Ольги Бузовой «Мало половин»
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков с накладными усами и в парике исполнил произведение новоиспеченной певицы Ольги Бузовой – «Мало половин».
Несколько дней назад Басков заинтересовал фанатов необычным произведением, для которого ему пришлось перевоплотиться в Антона Павловича Чехова. Певцу настолько хорошо удалось вжиться в новую роль, что поклонники буквально засыпали знаменитость приятными комментариями.
Впрочем, как не пытались интернет-пользователи выяснить у Николая, для какого шоу ему пришлось примерить образ Чехова, артист так и не ответил на эти вопросы. И вот, наконец, стало известно, в каком необычном проекте Басков принимает участие.
Выяснилось, что телеканал «Россия-1» запустил новое шоу, в котором отныне звезды российского шоу-бизнеса будут примерять на себе образы русских классиков и читать современную поэзию.
Минутные видеозаписи уже облетели все социальные сети, но больше всего фолловерам приглянулся ролик, в котором Басков, став Николаем Васильевичем Гоголем, спел музыкальную композицию Ольги Бузовой под названием «Мало половин».
К слову, в последнее время многие фанаты заметили, что Басков перестал бояться того, что может показаться кому-то смешным.
Несколько дней назад Басков заинтересовал фанатов необычным произведением, для которого ему пришлось перевоплотиться в Антона Павловича Чехова. Певцу настолько хорошо удалось вжиться в новую роль, что поклонники буквально засыпали знаменитость приятными комментариями.
Впрочем, как не пытались интернет-пользователи выяснить у Николая, для какого шоу ему пришлось примерить образ Чехова, артист так и не ответил на эти вопросы. И вот, наконец, стало известно, в каком необычном проекте Басков принимает участие.
Выяснилось, что телеканал «Россия-1» запустил новое шоу, в котором отныне звезды российского шоу-бизнеса будут примерять на себе образы русских классиков и читать современную поэзию.
Минутные видеозаписи уже облетели все социальные сети, но больше всего фолловерам приглянулся ролик, в котором Басков, став Николаем Васильевичем Гоголем, спел музыкальную композицию Ольги Бузовой под названием «Мало половин».
«Гоголь перепел Бузову.. Кто бы мог раньше об этом даже подумать? Очень круто! Баскову отдельный респект!» - продолжают комментировать исполнение Басковым хита Бузовой.
К слову, в последнее время многие фанаты заметили, что Басков перестал бояться того, что может показаться кому-то смешным.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:32